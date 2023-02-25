Случай попал на камеру наблюдения.

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Ночью 21 февраля во Владивостоке около дома по адресу Тухачевского, 70 произошел необычный случай. Неизвестные люди на машине без номеров подъехали к знаку «Остановка запрещена» и заменили его на знак «Уступи дорогу».

Проблема здесь в том, что это, по словам жителей единственный подъем к домам. Когда там кто-то паркуется, невозможно ездить и чистить. Так что, возможно, знак сняли те, кто не хотел платить штрафы за парковку.

Второй вариант — автоподставщики. После знака есть выезд с прилегающей территории, с которого выезжают подставщики и бьют спускающиеся машины. Самовольно установленный знак, конечно, силы не имеет, но «виновники» подстроенных аварий об этом не знают и могут оформить ДТП по европротоколу, чего и добиваются мошенники.

Незаконный знак сняли утром 24 февраля.

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Источник: vl.ru

Фото: АГН «Москва»