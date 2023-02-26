В Москве бетономешалка устроила массовое ДТП, перекрыв движение — журнал За рулем

В Москве бетономешалка устроила массовое ДТП, перекрыв движение

Происшествие случилось в Лефортовском тоннеле.

Материалы по теме
Грузовик — страшная сила: кусок железа травмировал пассажира легковушки

В Москве в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем, после чего опрокинулась, сообщает telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На видеозапись попали минимум три поврежденных легковых автомобиля. В результате ДТП было перекрыто движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Позже в том же источнике появилась информация, что в аварии никто не пострадал.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Фото: Depositphotos

Видео: VK/Московские происшествия

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров28
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: