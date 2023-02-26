В Москве бетономешалка устроила массовое ДТП, перекрыв движение

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В Москве в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем, после чего опрокинулась, сообщает telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
На видеозапись попали минимум три поврежденных легковых автомобиля. В результате ДТП было перекрыто движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца.
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Позже в том же источнике появилась информация, что в аварии никто не пострадал.
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Источник: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Фото: Depositphotos
Видео: VK/Московские происшествия