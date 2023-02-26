На трассе М11 произошло рекордное ДТП: столкнулся 41 автомобиль — журнал За рулем

На трассе М11 произошло рекордное ДТП: столкнулся 41 автомобиль

В качестве причины называют погодные условия.

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Как сообщает ГИБДД, на 504 км трассы М11 «Нева» произошло массовое ДТП. Началось оно со столкновения двух легковых автомобилей. Идущий за ними грузовик пытался затормозить, из-за чего уже в него врезался другой грузовик, с битумом. С последним столкнулся Renault Duster.

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В качестве причины называются погодные условия. В результате ДТП пострадали 14 человек, женщина-водитель Renault Duster скончалась.

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Источник: VK/Отдел ГИБДД «Новгородский»

Фото: VK/Отдел ГИБДД «Новгородский»

Видео: VK/Московские происшествия

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