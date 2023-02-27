Документы на эти авто, ввезенные по параллельному импорту, аннулируют

Росстандарт решил дать пояснения в связи с фейковой информацией, появившейся в некоторых СМИ.

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Ввозимые на территорию РФ единичные транспортные средства должны пройти оценку соответствия согласно положениям ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

Это значит, что автомобиль предоставляют в аккредитованную лабораторию для оценки и экспертизы, по итогам которой выдают свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Оформления СБКТС «дистанционно», как обещают некоторые компании, незаконны, и такой документ подлежит отмене.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Росстандарт выборочно проводит проверку правильности оформления СБКТС. Если выявлены случаи мошенничества, ведомство исключает СБКТС из реестра, то есть аннулирует СБКТС. Аннулирование также возможно, если выдавшая документ испытательная лаборатория не имеет полной области аккредитации или если СБКТС выдано без проведения испытаний.

Если документ был аннулирован, владелец ТС должен обратиться в любую аккредитованную испытательную лабораторию для оформления нового СБКТС.

Перечень таких лабораторий размещен на официальном сайте Росаккредитации.

В 2022 году в РФ оформлено 326 592 документа о подтверждении соответствия единичных транспортных средств (315 797 СБКТС и 10 795 заключений об оценке единичных транспортных средств («параллельный импорт»).

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Источник: Росстандарт

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС