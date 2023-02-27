Эксперты объяснили, почему эти авто «улетают» на вторичке

Их можно выгодно перепродать — и даже заметно дороже, чем они были куплены новыми.

Материалы по теме Дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили с пробегом

Согласно исследованию «Автостата», выгоднее всего на вторичном рынке продаются:

Kia Rio (стоимость по сравнению с 2019 годом увеличилась на 28,6%)

Renault Sandero (на 25,4%)

Hyundai Solaris (на 25,1%).

Интересно, что бестселлеры авторынка Lada Granta и Vesta в свежий рейтинг самых ликвидных моделей не попали.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Популярность Kia Rio и Hyundai Solaris среди автомобилей с пробегом эксперты объясняют дефицитом новых машин в кузове седан, а также их «бюджетностью», то есть относительно невысокими расходами на обслуживание и содержание. То же касается и спроса на хэтчбеки Renault Sandero.

Кроме того, все эти модели B-класса отличают надежность, доступность, вместительность и простота ремонта.

Если автомобиль нужен, лучше приобрести его сейчас, так как предпосылок для снижения цен на авторынке нет — ведь нет надежд на масштабные поставки, отмечают эксперты.

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Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com