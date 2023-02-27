АВТОВАЗ поднимает цены

Стоимость некоторых моделей увеличится уже с 1 марта.

Последний раз АВТОВАЗ повышал отпускные цены на свои автомобили больше года назад, в марте 2022-го. За прошедший год снижение цены фиксировалось только на упрощенные автомобили (они выходили без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности, кондиционеров и других функций), которые автозавод вынужден был выпускать ввиду отсутствия комплектующих.

И вот стало известно, что с марта продукция АВТОВАЗа подорожает.

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Машины подорожали на 20 тыс. рублей. В основном, это касается автомобилей, в которых есть кондиционер. Машины без кондиционера не подорожали», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что цены на Lada Niva повысятся на 16 тыс. рублей, на Granta — на 20 тыс. рублей.

По данным официального сайта АВТОВАЗа, стоимость Lada Niva Legend начинается от 801 тыс. рублей, Niva Travel — от 999 тыс. рублей, Lada Granta — от 678 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС