Какие проблемы возникнут c авто из поставок по параллельному импорту

А проблемы будут, утверждают специалисты.

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Ведь автомобили выпускаются для конкретной страны, с учетом ее особенностей и климатических условий.

Например, на конвейере формируется увеличенный дорожный просвет, калибруется подвеска. На машину могут установить дополнительную защиту от коррозии или усиленную шумоизоляцию.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На авто для стран с холодным климатом ставят более мощный аккумулятор, обогрев руля, зеркал и сидений. Для стран с жарким климатом — продвинутые системы климат-контроля.

Автомобиль из ОАЭ может не иметь антикоррозийной обработки кузова. На машинах из США устанавливают другую оптику: в фарах и фонарях отличаются настройки и интенсивность освещения, а это значит, что их использование в России может быть небезопасным.

Машинам для отдельных рынков усиливают кузов, вносят изменения в рулевое управление. Подвеска становится более энергоемкой за счет радикальной доработки амортизаторов.

Автомобиль с двигателем Евро-6 может отказаться правильно работать на отечественном бензине.

Со временем (не сразу) у машин по «параллельке» могут возникнуть проблемы с мотором, коробкой, катализатором, электрикой и даже с кузовом.

Поэтому эксперты советуют присмотреться к простым моделям и комплектациям машин — желательно из стран с похожим климатом.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС