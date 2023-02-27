Какие проблемы возникнут c авто из поставок по параллельному импорту

Ведь автомобили выпускаются для конкретной страны, с учетом ее особенностей и климатических условий.
Например, на конвейере формируется увеличенный дорожный просвет, калибруется подвеска. На машину могут установить дополнительную защиту от коррозии или усиленную шумоизоляцию.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На авто для стран с холодным климатом ставят более мощный аккумулятор, обогрев руля, зеркал и сидений. Для стран с жарким климатом — продвинутые системы климат-контроля.
Автомобиль из ОАЭ может не иметь антикоррозийной обработки кузова. На машинах из США устанавливают другую оптику: в фарах и фонарях отличаются настройки и интенсивность освещения, а это значит, что их использование в России может быть небезопасным.
Машинам для отдельных рынков усиливают кузов, вносят изменения в рулевое управление. Подвеска становится более энергоемкой за счет радикальной доработки амортизаторов.
Автомобиль с двигателем Евро-6 может отказаться правильно работать на отечественном бензине.
Со временем (не сразу) у машин по «параллельке» могут возникнуть проблемы с мотором, коробкой, катализатором, электрикой и даже с кузовом.
Поэтому эксперты советуют присмотреться к простым моделям и комплектациям машин — желательно из стран с похожим климатом.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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