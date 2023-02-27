Уже 52 дилера: «Москвич» открывает продажи в регионах

В настоящее время идет активная стадия обучения персонала.

Московский автозавод «Москвич» завершает первый этап формирования собственной дилерской сети.

В настоящее время идет активная стадия обучения персонала автосалонов, технических экспертов и электромехаников, в частности, знакомят с особенностями устройства новых моделей и объясняют, как работать с ними.

Основной упор мы делаем на профессиональную подготовку специалистов при общении с клиентами, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание также уделяется электромобилям, так как для многих сотрудников дилерской сети это новый опыт», — отмечается в сообщении компании.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На сегодняшний день дилерская сеть «Москвича» состоит из 52 автоцентров в различных регионах России.

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Источник: «Москвич»

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich