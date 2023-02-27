Автомобили у злостных нарушителей хотят изымать без компенсации

У водителей, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, предложено конфисковывать автомобили. Для этого необходимо разработать механизм изъятия авто и отправки их на нужды армии, считает депутат Госдумы Василий Власов.
В своем обращении он подчеркнул, что с такой инициативой фракция ЛДПР выходила неоднократно, но сейчас это стало особенно актуально, так как «для выполнения поставленных целей в рамках СВО существует потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте обращения.
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Источник: RT
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
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