Автомобили у злостных нарушителей хотят изымать без компенсации — журнал За рулем

Автомобили у злостных нарушителей хотят изымать без компенсации

Дойдет ли эта инициатива до реального рассмотрения, неизвестно.

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У водителей, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, предложено конфисковывать автомобили. Для этого необходимо разработать механизм изъятия авто и отправки их на нужды армии, считает депутат Госдумы Василий Власов.

В своем обращении он подчеркнул, что с такой инициативой фракция ЛДПР выходила неоднократно, но сейчас это стало особенно актуально, так как «для выполнения поставленных целей в рамках СВО существует потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте обращения.

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Источник: RT

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

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