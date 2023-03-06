В Россию привезли дешевых «японцев»: ценник на 30% ниже рынка

И что самое главное – они с левым рулем.

Дилеры в Новосибирске выставили на продажу партию автомобилей, в большинстве своем прибывших из Казахстана.

Цена на леворульные японские автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, почти на 30% ниже, чем если бы аналогичные машины продавалась по официальной дилерской схеме.

К примеру, кроссовер Subaru XV с двухлитровым двигателем, вариатором и полным приводом продается за 3,749 млн рублей. В стоимость входит гарантия сроком 3 года или 100 тыс. километров пробега.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

А популярный кроссовер Subaru Forester с двухлитровым двигателем предлагают по цене 3,999 млн рублей (для сравнения этот же автомобиль в Москве выставлен по минимальной цене 4,64 млн рублей). Кроссовер с вариатором и полным приводом, при этом еще и с кожаным салоном и полностью русифицированным интерфейсом.

Полноприводный универсал Subaru Outback с двигателем 2,5 л., также на вариаторе, можно купить за 4,999 млн рублей. У официального дилера цена стартует от 6,348 млн рублей.

Ранее эксперты объяснили, почему дилеры не везут в Россию бюджетные автомобили.

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Источник: NGS

Юрий Смитюк/ТАСС