Новых иномарок стоимостью до 2 млн рублей остается все меньше.

Автосалоны в 2023 году не планируют ввозить в РФ бюджетные машины: с коммерческой точки зрения им нет в этом никакой выгоды. По мнению представителей авторынка, в текущих рыночных реалиях, когда официальных представительств большинства брендов больше нет, а диктовать цены и другие стандарты некому, автодилеры начинают формировать собственные условия, выгодные им и автобизнесу в целом.

Так, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников отметил, что маржа меньше миллиона рублей «никого не интересует», поэтому машины с ценой до 2 млн рублей, которые традиционно считались в России бюджетными, никто не везет.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «Ключавто Георгий Премильский тоже считает, что сейчас рынок в России формируют исключительно дистрибьюторы. А они стараются сделать все, чтобы не возникло избыточного предложения, поскольку им это невыгодно.

Эксперты отмечают, что российский рынок сейчас один из самых дорогих в мире, но сразу же добавляют, что «не видят возможностей для понижения цен на автомобили».

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Источник: News.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС