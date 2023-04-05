Вот как используют советскую технику в СВО

Ее запасы, по сравнению с потребностями СВО, практически неисчерпаемы, говорят эксперты.

В Армии России до сих пор на вооружении стоит советская военная техника. Часть ее была модернизирована, но некоторое вооружение используется в неизмененном виде, причем весьма эффективно. Более того, некоторые образцы до сих пор не имеют аналогов в мире. И все это применяется в зоне СВО.

В основном, неизменной осталась буксируемая артиллерия. Конечно, буксируемая гаубица успешно применяется в спецоперации на Украине. Они практически все разработаны СССР. Как самоходные артиллерийские установки. За исключением «Мста-СМ», которая была модернизирована и является одной из лучших гаубиц», – говорит эксперт по оружию Юрий Кнутов.

Не списана со счетов и зенитно-самоходная установка «Шилка», впервые появившаяся в армии в 1964 году. Теперь ее оснащают зенитно-ракетными комплексами, и она практически не уступает более поздней разработке – ЗСУ «Тунгуска».

Четыре зенитных автомата, которые стоят на «Шилке», позволяют эффективно поражать не только воздушные, но и наземные цели на дальности до 2,5 км. Очень высокая плотность огня, применяется по укрепленным огневым точкам, против снайперов. Эта ЗСУ способны поражать цели с высокой точностью. Их также используют против ударно-разведывательных дронов, не сильно маневренных», – объясняет Юрий Кнутов.

Не стоит также забывать про тяжелую систему залпового огня «Буратино» на базе танка Т-72, которая стала прототипом российского «Солнцепека».

Сегодня «Буратино» активно применяют в рамках СВО. В качестве платформы на базе Танков Т-72 и даже Т-90. Термобарические боеприпасы разрушают любые укрепления», – подчеркнул эксперт.

Успешно выполняют боевые задачи и советские самоходные артиллерийский установки «Гиацинт», «Гвоздика», «Акация», а также самый огромный самоходный миномет в мире – «Тюльпан».

Если говорить об авиации – там все российское, а если брать сухопутные войска – там тоже постепенно идет замена на модернизированную или произведенную заново технику, она составит порядка 85% всего вооружения. Т-90 – это тот же советский танк Т-72, но глубоко модернизированный. Сейчас уже появился Т-90М «Прорыв». За исключением некоторых бронетранспортеров и бронеавтомобилей и транспорта, мы используем советскую, проверенную временем технику. Часть прошла модернизацию, а есть та, которая просто хорошо сохранилась – ее достаточно отремонтировать, и можно успешно применять», – цитирует Общественная служба новостей слова специалиста по оружию.

Фото: Егор Алеев/ТАСС