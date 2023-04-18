Hyundai Accent (он же Solaris) вновь можно купить в России

Выпускают популярные седаны в Казахстане.

В России в продаже появились новые седаны Hyundai Accent. Ранее этот автомобиль продавали на российском рынке под названием Solaris. На Hyundai Auto Kazakhstan, откуда поставляются эти популярные автомобили, их производят как Accent.

Цена седана 2023 года выпуска начинается от 1,8 млн рублей. Покупателю авто предлагается в одним из двигателей на выбор: 1,4-литровым мощностью 100 л. с. или 1,6-литровым мощностью 123 л. с. И в том, и в другом случае можно выбрать коробку – МКП или АКП.

Среди заявленных опций Accent – кондиционер, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо и USB-порты.

Завод южнокорейской марки в Санкт-Петербурге, на котором собирались Hyundai Solaris, сейчас находится в простое. В начале марта руководство Hyundai заявляло, что в ближайшее время, после завершения переговоров, судьба завода прояснится. Одним из вариантов эксперты, в частности, называли продажу завода казахстанской компании.

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Источник: Российская газета

Фото: Hyundai