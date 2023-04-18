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Не пустил пешехода? Будешь наказан! (видео)

Кому-то этот случай покажется банальным, но нам хочется, чтобы все подобные эпизоды заканчивались именно так.

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Слишком торопившийся на работу автомобилист понес справедливое наказание в Евпатории. 13 апреля он грубо нарушил правила движения и едва не совершил наезд на женщину, пересекающую дорогу по пешеходному переходу.

Судя по скорости, которая ясно видна на камерах видеонаблюдения, останавливаться он и не собирался – несмотря на то что в соседнем ряду машины стояли, пропуская людей на зебре.

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А усугубилась ситуация тем, что женщина потеряла равновесие и упала прямо перед машиной. Вероятно, она увидела приближающуюся опасность и постаралась среагировать. Только по счастливой случайности все окончилось без жертв и пострадавших.

ГИБДД нашла «гонщика» по записям с камер и привлекла к ответственности. Вину свою мужчина осознал. Теперь ему предстоит выплатить штраф. Нельзя не признать: очень легко отделался.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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