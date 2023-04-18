Индийские автомобили – ждем их в России

В Минпромторге готовы обсуждать экспорт машин из Индии.

Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей в страну, и разговоры такие ведутся. Но на официальном уровне предложения пока не поступали, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее зампред Госдумы Александр Бабаков сообщал, что автомобили из Индии, например, производителя Tata Motors, могут появиться на российском рынке.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В начале года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» также допустили, что индийские автомобили появятся в автосалонах страны в 2023 году.

Tata Motors – крупнейшая индийская автомобилестроительная компания с широким модельным рядом автомобилей. Производит внедорожники, легковые машины, микроавтобусы, минивэны и т. д. Есть и бюджетные модели: так, цены на легковой автомобиль А-класса Tata Tiago начинаются с 553 тыс. индийских рупий (550 тыс. рублей).

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash