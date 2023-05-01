4 cитуации, когда за пересечение сплошной не лишат прав

Иногда водитель вынужденно пересекает непрерывную белую полосу.

Выезд на полосу встречного движения в нарушение сплошной линии разметки карается весьма сурово. В большинстве случаев это грозит штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

Но есть в этом правиле исключения, когда за пересечение сплошной линии разметки не накажут.

Езда по «выделенке»

Сплошная линия – это не только разделение встречных потоков, но еще и запрет перестроения автомобилей, движущихся в одном направлении. Например, отсечение полосы для общественного транспорта.

Прав за пересечение такой сплошной не лишат, хотя штраф за это предусмотрен (часть 1.1 статьи 12.15 КоАП): 1,5 тыс. рублей в регионах России и 3 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Разворот через сплошную

Разворачиваться через сплошную белую полосу нельзя – такие действия могут спровоцировать серьезную аварию. Но разворот через сплошную не равен езде по встречке, а потому и наказание здесь другое: штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей (часть 2 статьи 12.16 КоАП).

Объезд препятствия

Нередко на дороге складывается ситуация, когда какое-либо дорожное происшествие (например, авария или упавшее дерево) дает возможность продолжить движение только объехав препятствие по встречной полосе. Прав за это не лишат, но наказать могут штрафом на 1-1,5 тыс. рублей (часть 3 статьи 12.16 КоАП).

Выезд на спецполосу

Полоса для спецтранспорта хоть и отделена сплошной белой линией, но «встречкой» она не является. А потому если вдруг каким-то образом вы по ней проехали, то в качестве наказания выпишут штраф в размере 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ГИБДД

Фото: АГН «Москва»