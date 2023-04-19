Боевые машины «Маркер» оснастят особыми дронами

Они создавались специально для военного робота и способны летать на 30 км.

Боевых роботов «Маркер» усилили ударными дронами-камикадзе, которые пока носят рабочее название БАС-80.

Дрон самолетного типа весит всего 1,7 кг. Также он способен нести груз массой до 600 граммов. То есть, снаряженная масса дрона-камикадзе с боевой частью составляет 2,3 кг.

Беспилотник может находиться в воздухе на протяжении 18 минут. За это время он способен доставить заряд на расстояние до 30 км.

Работа над дроном-камикадзе БАС-80 еще не закончена. В данный момент отрабатываются технологии запуска дрона, управления им и доставки боевой части до цели с высокой точностью.

«Мы создали свой беспилотник самолетного типа, пока разработка имеет рабочее название БАС-80. Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы. Речь идет о дроне-камикадзе», – рассказал исполнительный директор компании-разработчика боевых роботов «Маркер» НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Старые танки Т-54 – им нашли новое применение. Эти боевые машины были приняты на вооружение в далеком 1946 году, но они до сих пор есть на военных складах.

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Фото: НПО «Андроидная техника»