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Сколько будет стоить «аналог Land Cruiser»: подробности и видео из Шанхая

«Младший» BAIC BJ40 уже собирают в Калининграде и скоро повезут к дилерам. BJ60 – следующий?

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Вслед за BJ40, оказавшимся в числе трех моделей, с которых BAIC дебютирует в РФ, к нам вполне может приехать и его старший брат BJ60. В Китае «шестидесятый» дебютировал еще в ноябре прошлого года, и теперь его явно нацеливают на внешние рынки.

Передок Jeep Grand Cherokee, боковины Toyota Land Cruiser, корма Ford Explorer – коктейль получился на удивление удобоваримым.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Габариты у этого рамного внедорожника внушительные: 5020 х 1925 х 1955 мм – он больше, чем Cruiser 300. И только преимущество по колесной базе остается за «японцем»: 2850 мм против 2820 мм у нового BAIC.

Под капотом – 2.0 турбо в паре с мягким гибридом, что дает мощность 267 л.с. Запас хода – 1000 км, разгон до сотни – 6 секунд. Привод полный, у межколесных диффов спереди и сзади есть блокировки.

Салон может быть семи- или пятиместным. Комплектация предусматривает цифровые приборы, экран мультимедиа 12”, проекцию на лобовое, аудио премиум-класса, подогрев сидений, панорамную крышу, атмосферную подсветку…

В Китае BAIC BJ60 стоит чуть дороже, чем одноклассник Haval H9. У нас он предлагается по цене от 4,1 млн рублей.

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За Рулем
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За РулемИннокентий Кишкурно
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