Третий Дастер – кроссовер почти готов к продажам
Duster третьего поколения постепенно выходит из тени. Вот уже появились фото кроссовера в легком камуфляже, который позволяет получить представление о дизайне автомобиля.
Что всех удивило, так это замерзшие стекла автомобиля, которые прекрасно видны на фотографиях. Это что же за климатическая система такая у машины, что внутри салона образуется минусовая температура?
На самом деле этот прототип отстаивался в мобильной морозильной камере, где проверялся запуск двигателя в мороз. Прежде чем отправиться в путь, ему пришлось ждать в своего рода рефрижераторе. Это, конечно, не заменит настоящих зимних испытаний, например, в Скандинавии, необходимых для проверки поведения машины на дороге, систем отопления и охлаждения, запуска двигателя и т.д.
Новый Duster поступит в продажу в 2024 году, и ничто не помешает поставлять его в Россию по схеме параллельного импорта, если он к тому времени еще будет действовать.
Кроссовер должен до продаж еще пройти испытания на соответствия стандарту Евро-7, и поэтому Duster 3 станет первой моделью Dacia, которая получит двигатель HR12.
Это трехцилиндровый турбобензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида, который до сих пор можно было увидеть только на Renault Austral и Espace 6. Мощность мотора составит примерно 145 л.с.
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Фото: Largus.fr
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Отзывы о Renault Duster (25)
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету