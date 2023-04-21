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Третий Дастер – кроссовер почти готов к продажам

Машину заметили в жаркой Испании с обледенелыми стеклами. Вопрос: это что за фокусы?

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Duster третьего поколения постепенно выходит из тени. Вот уже появились фото кроссовера в легком камуфляже, который позволяет получить представление о дизайне автомобиля.

Что всех удивило, так это замерзшие стекла автомобиля, которые прекрасно видны на фотографиях. Это что же за климатическая система такая у машины, что внутри салона образуется минусовая температура?

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На самом деле этот прототип отстаивался в мобильной морозильной камере, где проверялся запуск двигателя в мороз. Прежде чем отправиться в путь, ему пришлось ждать в своего рода рефрижераторе. Это, конечно, не заменит настоящих зимних испытаний, например, в Скандинавии, необходимых для проверки поведения машины на дороге, систем отопления и охлаждения, запуска двигателя и т.д.

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Новый Duster поступит в продажу в 2024 году, и ничто не помешает поставлять его в Россию по схеме параллельного импорта, если он к тому времени еще будет действовать.

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Кроссовер должен до продаж еще пройти испытания на соответствия стандарту Евро-7, и поэтому Duster 3 станет первой моделью Dacia, которая получит двигатель HR12.

Это трехцилиндровый турбобензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида, который до сих пор можно было увидеть только на Renault Austral и Espace 6. Мощность мотора составит примерно 145 л.с.

Фото: Largus.fr

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Renault Duster (25)

За РулемЮрий
Renault Duster  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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