Третий Дастер – кроссовер почти готов к продажам

Машину заметили в жаркой Испании с обледенелыми стеклами. Вопрос: это что за фокусы?

Duster третьего поколения постепенно выходит из тени. Вот уже появились фото кроссовера в легком камуфляже, который позволяет получить представление о дизайне автомобиля.

Что всех удивило, так это замерзшие стекла автомобиля, которые прекрасно видны на фотографиях. Это что же за климатическая система такая у машины, что внутри салона образуется минусовая температура?

На самом деле этот прототип отстаивался в мобильной морозильной камере, где проверялся запуск двигателя в мороз. Прежде чем отправиться в путь, ему пришлось ждать в своего рода рефрижераторе. Это, конечно, не заменит настоящих зимних испытаний, например, в Скандинавии, необходимых для проверки поведения машины на дороге, систем отопления и охлаждения, запуска двигателя и т.д.

Новый Duster поступит в продажу в 2024 году, и ничто не помешает поставлять его в Россию по схеме параллельного импорта, если он к тому времени еще будет действовать.

Кроссовер должен до продаж еще пройти испытания на соответствия стандарту Евро-7, и поэтому Duster 3 станет первой моделью Dacia, которая получит двигатель HR12.

Это трехцилиндровый турбобензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида, который до сих пор можно было увидеть только на Renault Austral и Espace 6. Мощность мотора составит примерно 145 л.с.

Фото: Largus.fr