Холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России
Эксклюзивным представителем бренда Iran Khodro в России стала дилерская компании «Рольф». На российском рынке под брендом IKCO планируется продавать три модели: седаны Tara, Soren и Dena.
Все автомобили оснащены атмосферным двигателем объемом 1,6 л. Самая простая из моделей – Soren – идет только с механической коробкой передач. Она, как и Dena, построена на достаточно устаревшей платформе Peugeot 405. Но при этом Dana можно выбрать и с АКП.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Седан Tara на фоне двух других выглядит более современным, он построен на базе Peugeot 301. Предлагается как на механике, так и со 6-ступенчатой АКП.
На официальном сайте дилерского холдинга иранских машин пока в продаже не выставлено. Цены на них тоже не озвучены.
Ранее о выходе на российский рынок заявила другая иранская компания – Saipa. На первом этапе она планирует поставлять в Россию хэтчбеки Quik, а также седаны Saina и Shahin.
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Источник и фото: Рольф
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