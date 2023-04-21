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Холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

Однако ни дата старта продаж, ни цены на авто пока не известны.

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Эксклюзивным представителем бренда Iran Khodro в России стала дилерская компании «Рольф». На российском рынке под брендом IKCO планируется продавать три модели: седаны Tara, Soren и Dena.

Все автомобили оснащены атмосферным двигателем объемом 1,6 л. Самая простая из моделей – Soren – идет только с механической коробкой передач. Она, как и Dena, построена на достаточно устаревшей платформе Peugeot 405. Но при этом Dana можно выбрать и с АКП.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Седан Tara на фоне двух других выглядит более современным, он построен на базе Peugeot 301. Предлагается как на механике, так и со 6-ступенчатой АКП.

На официальном сайте дилерского холдинга иранских машин пока в продаже не выставлено. Цены на них тоже не озвучены.

Ранее о выходе на российский рынок заявила другая иранская компания – Saipa. На первом этапе она планирует поставлять в Россию хэтчбеки Quik, а также седаны Saina и Shahin.

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Источник и фото: Рольф

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