Водителям объяснили, как правильно размещать фотографии ветеранов на автомобилях
Ставшая популярной за последние годы акция «Бессмертный полк» в 2023 году меняет свой формат: власти отказались от шествий по улицам города, но предложили почтить память героев Великой Отечественной войны размещением их фотографий на автомобилях. МВД такой формат поддерживает и обещает, что штрафовать за это автомобилистов не будут.
Но при этом клеить куда попало портреты ветеранов ВОВ не стоит. Вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов предупредил, что размещать наклейки на передних боковых окнах автомобиля, а также на лобовом стекле небезопасно, так как закрывается обзор на дорогу.
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При условии, что у нас есть зеркала заднего вида слева и справа, размещаем все, что хотим, на заднем стекле. Это речь о легковом автомобиле. Если мы говорим про переднюю часть автомобиля, передние боковые стекла, лобовое стекло, то это небезопасно с точки зрения дорожного движения. Лучше всего размещать на задние стекла автомобиля», – уточнил он.
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Источник: Говорит Москва
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