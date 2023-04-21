Новый УАЗ Геркулес – для чего такой нужен?

За интересной внешностью скрывается неожиданный потенциал...

У нас тут Геркулес, но совсем не тот, что вы могли подумать. Очередную «профессию» примерил на себя УАЗ Профи. Именно на этой базе построена новая уборочная машина для коммунальных служб – Геркулес 6530.

Напоминающий трансформер автомобиль был представлен на выставке «ЖКХ России 2023» в Санкт-Петербурге. Машину показал партнер УАЗа, калужская компания «Геркулес».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Строго говоря, Геркулес 6530 – это вакуумная уборочная подметальная машина. Помимо штатного 150-сильного ZMZ Pro тут установлен дополнительный дизель (2,54 л, 58 л.с.), обеспечивающий работу всего оборудования.

Бункер для мусора объемом 1,5 кубометра, 250-литровый бак для чистой воды с возможностью увеличения до 400 л и всасывающее сопло с системой рециркуляции воздуха позволяют очищать пространство шириной 2-2,5 метра со скоростью 3-18 км/ч.

В качестве опций называются мойка высокого давления, дополнительный всасывающий рукав, камеры кругового обзора. Есть пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал и подметальная щетка – для зимнего периода.

Разработчики говорят, что ввиду компактных размеров Геркулес хорошо подходит для качественной вакуумной уборки парковых, дворовых и промышленных территорий.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Фото: УАЗ