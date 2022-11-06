Загадка: какой КАМАЗ не встретишь на дороге? — журнал За рулем

Загадка: какой КАМАЗ не встретишь на дороге?

Подсказка: дело не только в том, что машина еще не пошла в серию (но должна пойти в 2024 году).

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На улицах мегаполисов такое не увидеть: и ГИБДД не пропустит с таким «негабаритом» (ширина — 3,6 метра!), и делать ему тут нечего. KАМАЗ‑6561, он же «Геркулес», должен работать в карьерах и горных выработках, при прокладке трубопроводов и тому подобном.

Помимо необычной внешности, нестандартно и техническое наполнение: дизель-электрический последовательный гибрид. Дизель крутит генератор, тот дает электроэнергию для тягового мотора и заряжает литий-титанатные батареи. При поворотах складываются полурамы: поворачиваются не колеса, а передняя часть относительно задней.

Грузоподъемность машины — 35 тонн.

Загадка: какой КАМАЗ не встретишь на дороге?

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Серийное производство КАМАЗ‑6561 намечено на 2024 год.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный тоннель глубиной 900 метров?

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Фото: КАМАЗ

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