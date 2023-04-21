Стало известно, какие две модели Hongqi привезут в Россию

У компании появился русскоязычный сайт.

Уже в этом году премиальный китайский бренд Hongqi начнет продажи в России своих автомобилей. Компания открыла сайт на русском языке, где представила две модели для российского рынка. У потенциальных покупателей даже есть возможность записаться на тест-драйв.

О планах начать работу в России Hongqi объявила еще в прошлом году. Впоследствии две модели — седан H9 и кроссовер HS5 — получили ОТТС.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но на официальном российском сайте покупателям предлагается сделать выбор из седана H9 и электрического кроссовера E-HS9. «Скоро в продаже» - написано на сайте и фактически больше никакие подробности, в том числе и цены, о представленных моделях не сообщаются.

При этом известно, что седан Hongqi H9 по размерам сопоставим с такими автомобилями, как BMW 7 серии. Его габариты: 5137 х 1904 х 1493 мм. Для России будет доступна модификация 2.0T «Делюкс». Такой седан оснащается 2-литровым турбомотором (245 л.с. и 380 Нм), 7-ступенчатым роботом и задним приводом (данные из ОТТС). На выбор будет доступно четыре цвета кузова.

Габариты кроссовера E-HS9 - 5209 х 2010 х 1713 мм. На выбор доступно шесть цветов кузова. На родине автомобиль выпускается в нескольких версиях, с мощностью электромоторов от 435 до 551 л. с. Кроссоверы с какими характеристиками доедут до России пока тоже не известно.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Hongqi