Инцидент, произошедший на стенде MINI на Шанхайском мотор-шоу, стал одним из самых обсуждаемых.

Представители Mini (входит в BMW Group) вынуждены сосредоточиться не на продвижении своей продукции, а на возвращении своего честного имени. Причиной переполоха в китайских СМИ и соцсетях стал инцидент, который зафиксировал один из посетителей выставки. На видео, набравшем в китайской социальной сети Weibo более 93 млн просмотров, работник стенда Mini отказался выдать посетителям, предположительно китайцам, бесплатное мороженое. Следом к ним подошел посетитель с европейской внешностью, который получил холодный десерт.

Пользователи соцсетей обвинили марку в расовой дискриминации. Отреагировал на это и рынок: капитализация BMW обвалилась на 2,16 млрд евро.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Китайское представительство Mini China отреагировало на инцидент, принеся извинения и пообещав, что «работа над ошибками» в управлении и обучении персонала будет обязательно проведена. При этом есть информация, что 300 бесплатных порций мороженого на момент съемки действительно закончились, а подошедший «европеец» был сотрудником BMW. Ему, якобы, мороженое положено по статусу.

Как бы там ни было, но BMW теперь с новой силой придется доказывать, насколько важен для автоконцерна китайский рынок.

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Источник: Automotive News

Фото: Unsplash