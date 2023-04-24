В Якутии проблема: медвежонок проснулся раньше мамы (видео)
На прошлой неделе жители Томпонского района Якутии обнаружили на обочине дороги одинокого медвежонка.
Предполагается, что малыш проснулся по весне раньше мамы и выбрался из берлоги.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Нашедшие медвежонка накормили его и позвали на помощь опытных охотников. Им предстоит доставить зверя к ветеринару.
Далее план такой: ветеринар должен будет определить состояние малыша и понять, нужна ли ему реабилитация или его можно сразу вернуть в дикую природу.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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