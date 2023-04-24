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В Якутии проблема: медвежонок проснулся раньше мамы (видео)

Решив прогуляться самостоятельно, малыш вышел на обочину дороги…

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На прошлой неделе жители Томпонского района Якутии обнаружили на обочине дороги одинокого медвежонка.

Предполагается, что малыш проснулся по весне раньше мамы и выбрался из берлоги.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Нашедшие медвежонка накормили его и позвали на помощь опытных охотников. Им предстоит доставить зверя к ветеринару.

Далее план такой: ветеринар должен будет определить состояние малыша и понять, нужна ли ему реабилитация или его можно сразу вернуть в дикую природу.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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