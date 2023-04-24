В Якутии проблема: медвежонок проснулся раньше мамы (видео)

Решив прогуляться самостоятельно, малыш вышел на обочину дороги…

На прошлой неделе жители Томпонского района Якутии обнаружили на обочине дороги одинокого медвежонка.

Предполагается, что малыш проснулся по весне раньше мамы и выбрался из берлоги.

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Нашедшие медвежонка накормили его и позвали на помощь опытных охотников. Им предстоит доставить зверя к ветеринару.

Далее план такой: ветеринар должен будет определить состояние малыша и понять, нужна ли ему реабилитация или его можно сразу вернуть в дикую природу.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK