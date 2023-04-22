В Москве отреставрировали уникальный автобус ПАЗ
Музей Транспорта Москвы отреставрировал редчайший автобус ПАЗ-652Б 1960-х годов. Всего таких машин было произведено 62 тысячи штук.
Как сообщает музей, данный экземпляр сохранился чудом, но восстановление все равно было очень сложным. На него понадобилось более трех лет. Изначально машина была в состоянии кузова на мостах и колесах. Так как чертежей практически не сохранилось, многие детали приходилось восстанавливать по фотографиям.
В частности, Музеем и заводом СВАРЗ проводились работы по несущим конструкциям, двигателю, ходовой части и другим узлам.
Увидеть уникальный автобус пока можно только в рамках экскурсии в фонды хранения коллекции музея. В конце 2024 года он войдет в состав постоянной экспозиции.
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Источник: Музей Транспорта Москвы
Фото: Музей Транспорта Москвы
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