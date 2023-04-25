Самый большой Audi Q7 в мире – когда заняться больше нечем
Китайские автопроизводители имеют немалый опыт по клонированию европейских моделей. Но этот монстр создан человеком, у которого, вероятно, слишком много свободного времени.
Эта копия Audi Q7 первого поколения размером XXXL выглядит устрашающе. Кажется, единственным приемлемым для нее двигателем был бы V12 TDI с крутящим моментом 1000 Нм, которым Q7 оснащался в период с 2008 по 2012 годы.
Масштабная копия Q7 сделана из металлолома и имеет несколько забавных функций. Например, дверь багажника оснащена не только электроприводом, но и автоматической выдвигающейся из бампера лестницей. Попасть в машину другим способом весьма проблематично. Хотя у машины нет стекол. Нет и оптики.
Вероятно, поделка построена на базе какого-то грузовика, на раму которого были наварены панели кузова.
- Вот так Нива! Уникальная турбоверсия мощностью 300 л.с. «В Греции все есть!», говорилось в одном фильме. Действительно – есть даже супермощная Лада Нива с родным (!) мотором.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Reddit
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Audi Q7 (1)
Достоинства:
Машинка - космос,истребитель
Недостатки:
Один недостаток - жор масла
Комментарий:
Дизельный - а не ощущается