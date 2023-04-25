Самый большой Audi Q7 в мире – когда заняться больше нечем

И этот гигант не просто скульптура, а настоящий автомобиль на ходу.

Китайские автопроизводители имеют немалый опыт по клонированию европейских моделей. Но этот монстр создан человеком, у которого, вероятно, слишком много свободного времени.

Эта копия Audi Q7 первого поколения размером XXXL выглядит устрашающе. Кажется, единственным приемлемым для нее двигателем был бы V12 TDI с крутящим моментом 1000 Нм, которым Q7 оснащался в период с 2008 по 2012 годы.

Масштабная копия Q7 сделана из металлолома и имеет несколько забавных функций. Например, дверь багажника оснащена не только электроприводом, но и автоматической выдвигающейся из бампера лестницей. Попасть в машину другим способом весьма проблематично. Хотя у машины нет стекол. Нет и оптики.

Вероятно, поделка построена на базе какого-то грузовика, на раму которого были наварены панели кузова.

Фото: Reddit