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Врач объяснил, почему в долгой поездке надо отказаться от энергетиков

Эффект может быть совершенно противоположен ожидаемому.

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В длительных поездках многие автомобилисты полагаются на энергетики, мол, и сил прибавят, и уснуть за рулем не дадут. Однако психиатр-нарколог Василий Шуров предупредил, что энергетики приводят к сильному возбуждению центральной нервной системы, что в дороге недопустимо.

Врач напомнил, что в таких напитках содержится много кофеина, сахара, таурина, различных стимулирующих добавок.

«Но мы должны понимать, что они не дают энергию саму по себе, а просто притупляют чувство усталости. Если обычно мозг получает сигнал, что энергии больше нет и нужно отдохнуть, то кофеин и другие вещества обманывают его, и у человека создается ложное ощущение, что энергии еще много, но это энергия в долг, ее хватает на 20-30 минут», – объяснил эксперт.

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Когда действие энергетика проходит, реакция водителя притупляется, поэтому для долгих поездок этот способ взбодриться не подходит, уверен нарколог.

Источник: Радио Sputnik

Фото: depositphotos.com

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