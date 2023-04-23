Пассажиры подрались из-за места в троллейбусе (ВИДЕО)

Обоим участникам потребовалась помощь врачей.

В Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек сидел на сидении в троллейбусе, когда к нему подошел 59-летний мужчина и попросил уступить место.

Парень делать этого не захотел, завязалась драка, в результате которой победил старший, более опытный соперник.

Во время самой потасовки кто-то нажал тревожную кнопку, в результате чего троллейбус встал у Кронштадтской площади. К приезду охраны драка уже закончилась. Оба ее участника обратились к врачам.

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Источник: Telegram-канал 112

Фото: Pixabay

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