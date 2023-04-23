#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Пассажиры подрались из-за места в троллейбусе (ВИДЕО)

Обоим участникам потребовалась помощь врачей.

За РулемПенсионер устроил в гараже склад боеприпасов

В Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек сидел на сидении в троллейбусе, когда к нему подошел 59-летний мужчина и попросил уступить место.

Парень делать этого не захотел, завязалась драка, в результате которой победил старший, более опытный соперник.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Во время самой потасовки кто-то нажал тревожную кнопку, в результате чего троллейбус встал у Кронштадтской площади. К приезду охраны драка уже закончилась. Оба ее участника обратились к врачам.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал 112

Фото: Pixabay

Видео: 47channel.ru - о жизни Ленинградской области/вконтакте

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 110
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0