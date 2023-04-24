Китайский дилер наладил прямые продажи машин в РФ

Заработала новая схема поставок автомобилей по параллельному импорту.

Теперь такие машины завозят не только российские дилеры, но и одна китайская компания – Meilin Auto.

У наших дилеров схема такая: в Китае автомобиль выкупают у дилера или у автопроизводителя и регистрируют на одну из компаний, у которой есть транспортная лицензия. Эта компания вывозит машину за границу Китая, как правило в Казахстан. А дальше уже российский дилер выкупает машины, оформляет СБКТС (это можно сделать в России, Казахстане или Белоруссии), проводит таможенное оформление и выставляет машину на продажу.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В конце 2022 года в России была зарегистрирована компания Meilin Auto – филиал одной из китайских экспортных компаний. Она намерена открыть в Московском регионе свой шоу-рум и продавать машины напрямую, то есть экспортер и дилер будут одним лицом.

Поставлять собираются премиальные китайские электромобили тех марок, которые уже присутствуют в Европе и Америке либо выйдут на эти рынки в ближайшее время (Hongqi и Li Auto, Voyah). У нас Voyah собирают на «Моторинвесте», однако компания не является официальным и эксклюзивным дистрибьютором и не может помешать другим завозить автомобили бренда в Россию.

Meilin Auto уже принимает заказы на машины в своем московском офисе, а летом собирается открыть полноценный шоу-рум.

Кроме прочего, в компании делают ставку на быструю доставку запчастей и комплектующих из Китая.

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Источник: Autonews

Фото: Meilin Auto