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Volkswagen отказывается от сенсоров в пользу старых добрых кнопок

Физические кнопки и переключатели были исключены из новых сенсорных экранов ID 3 и ID 7, но ожидается, что вскоре они вернутся.

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Несмотря на реализацию идеи об удалении физических кнопок быстрого доступа из новых систем ID 7 и ID 3, они вернутся в будущие модели VW, такую идею вынашивает новый генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.

В октябре прошлого года он объявил о намерении добавить их обратно в модели после получения отзывов от недавно созданного комитета по работе с клиентами. «Ключевым словом стало «интуитивно понятный пользовательский интерфейс», – сказал Шефер.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В новом концепткаре Volkswagen ID 2all это начали реализовывать – там уже есть переключатели и колесики управления на рулевом колесе, а также кнопки быстрого доступа под экраном информационно-развлекательной системы.

Работать с сенсорным экраном в некоторых случаях опаснее, чем использовать смартфон за рулем, считают авторы одного из исследований, проведенных в Германии.

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Источник: Autocar

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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