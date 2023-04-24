Volkswagen отказывается от сенсоров в пользу старых добрых кнопок
Несмотря на реализацию идеи об удалении физических кнопок быстрого доступа из новых систем ID 7 и ID 3, они вернутся в будущие модели VW, такую идею вынашивает новый генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.
В октябре прошлого года он объявил о намерении добавить их обратно в модели после получения отзывов от недавно созданного комитета по работе с клиентами. «Ключевым словом стало «интуитивно понятный пользовательский интерфейс», – сказал Шефер.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В новом концепткаре Volkswagen ID 2all это начали реализовывать – там уже есть переключатели и колесики управления на рулевом колесе, а также кнопки быстрого доступа под экраном информационно-развлекательной системы.
Работать с сенсорным экраном в некоторых случаях опаснее, чем использовать смартфон за рулем, считают авторы одного из исследований, проведенных в Германии.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autocar
Фото: Unsplash
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен