Страховщики назвали причины, по которым стоит опасаться беспилотных транспортных средств.

Страховщики высказали опасения относительно возможности злоупотреблений, связанных с беспилотными автомобилями. Британское бюро автостраховщиков (MIB) предупредило, что преступники могут взламывать системы управления таких машин и использовать их для совершения терактов или мошеннических действий, таких как «авария с целью получить возмещение».

MIB выразило свои опасения в связи с планами Министерства транспорта внедрить автоматизированные системы управления на дорогах в 2023 году. Страховщики надеются, что беспилотники выйдут на дороги не ранее 2025 года.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

MIB обратилось в специальный комитет, чтобы подробно описать свои опасения по поводу возможности взлома и перенастройки автоматизированных систем управления беспилотными автомобилями.

Генеральный директор MIB, Доминик Клейден, отметил, что растущее влияние технологий на нашу жизнь положительно во многих отношениях, но вместе с тем растет риск кибератак. И только сотрудничество между инженерами и правительством позволит найти решения в этой области.

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Источник: Daily Mail

Фото: АГН "Москва", depositphotos.com