АВТОВАЗ импортозаместил дворники
АВТОВАЗ продолжает работу по замещению импортных комплектующих отечественными. Так, порядка 100 тыс. рычагов и щеток стеклоочистителей (дворников) в год он будет получать с владимирского «Автоприбора». Поставки начнутся с 2024 года и смогут покрыть около 25% необходимого объема.
Как рассказал исполнительный директор НПК «Автоприбор» Евгений Трушков, завод сейчас только начал подготовку производства и рассчитывает в этом году провести предварительные испытания.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На АВТОВАЗе подтвердили, что «Автоприбор» номинирован автоконцерном в качестве долгосрочного поставщика рычагов и щеток стеклоочистителей.
Ранее стало известно, что из соседней Саратовской области АВТОВАЗ будет получать шланги системы охлаждения двигателя и шланги отопителя подводящего для модели Lada Granta: их отгрузку уже начал завод «Балаковорезинотехника».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РБК
Фото: depositphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен