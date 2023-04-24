АВТОВАЗ импортозаместил дворники

Но поставки с российского предприятия покроют потребности завода лишь на 25%.

АВТОВАЗ продолжает работу по замещению импортных комплектующих отечественными. Так, порядка 100 тыс. рычагов и щеток стеклоочистителей (дворников) в год он будет получать с владимирского «Автоприбора». Поставки начнутся с 2024 года и смогут покрыть около 25% необходимого объема.

Как рассказал исполнительный директор НПК «Автоприбор» Евгений Трушков, завод сейчас только начал подготовку производства и рассчитывает в этом году провести предварительные испытания.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На АВТОВАЗе подтвердили, что «Автоприбор» номинирован автоконцерном в качестве долгосрочного поставщика рычагов и щеток стеклоочистителей.

Ранее стало известно, что из соседней Саратовской области АВТОВАЗ будет получать шланги системы охлаждения двигателя и шланги отопителя подводящего для модели Lada Granta: их отгрузку уже начал завод «Балаковорезинотехника».

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Источник: РБК

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