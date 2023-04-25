Посмотрите, как АВТОВАЗ проверяет автомобили на водонепроницаемость (видео)

Тесты на герметичность проходит каждая Lada, сошедшая с конвейера.

Еще в 2020 году АВТОВАЗ установил на заводе современную дождевальную камеру, через которую «прогоняют» все выпускаемые машины. Подобные тесты должны заверить покупателя, что продукция автозавода может выдержать любую непогоду.

Каждый автомобиль подвергается «тесту на дождь» в течение 2,5 минут. В течение этого времени вода под давлением направляется на оконные и дверные уплотнители, места нанесения мастики, сварные швы и другие потенциально уязвимые места.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Замена воды в установке происходит раз в 3-4 недели. Многократность использования воды позволяет говорить об экологической ответственности компании, утверждают на предприятии.

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Источник: YouTube «На заводе»

Фото: скриншот видео YouTube