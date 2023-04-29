Салон раскалился на солнце: 5 советов, как его быстро охладить
Машина постояла на жаре (это было единственное свободное место на парковке) – и вот, сесть в нее уже невозможно. Не беда, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
И делится опытом, как быстрее снизить температуру в салоне.
1. Откройте двери и окна автомобиля и дайте ему проветриться. Это поможет заменить горячий воздух более прохладным.
2. Используйте кондиционер автомобиля, но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло – от перепада температур оно может треснуть. И сначала нужно проветрить салон, чтобы горячий воздух вышел, и только потом включать кондиционер.
3. Используйте вентилятор. Если у вас нет кондиционера или он не работает, вы можете использовать вентилятор для циркуляции воздуха внутри автомобиля. Попробуйте установить его на максимальную скорость и направить на водительское и пассажирское места. Тем самым продуваются раскаленные воздуховоды отопителя.
4. Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.
5. Полезно бывает воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, – из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет немного прохладней.
А тут вы найдете советы, что следует предпринять заранее, если уж предстоит припарковать автомобиль на жаре.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: depositphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен