Салон раскалился на солнце: 5 советов, как его быстро охладить

Лето совсем скоро, и встретить его нужно, освежив некоторые «сезонные» знания.

Машина постояла на жаре (это было единственное свободное место на парковке) – и вот, сесть в нее уже невозможно. Не беда, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

И делится опытом, как быстрее снизить температуру в салоне.

1. Откройте двери и окна автомобиля и дайте ему проветриться. Это поможет заменить горячий воздух более прохладным.

2. Используйте кондиционер автомобиля, но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло – от перепада температур оно может треснуть. И сначала нужно проветрить салон, чтобы горячий воздух вышел, и только потом включать кондиционер.

3. Используйте вентилятор. Если у вас нет кондиционера или он не работает, вы можете использовать вентилятор для циркуляции воздуха внутри автомобиля. Попробуйте установить его на максимальную скорость и направить на водительское и пассажирское места. Тем самым продуваются раскаленные воздуховоды отопителя.

4. Начинайте движение с опущенными стеклами, и поток воздуха проветрит салон.

5. Полезно бывает воспользоваться омывателем ветрового стекла, причем воду полить подольше. Если у вас залита чистая вода, то эффект будет хороший. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока, куда стечет вода, – из него происходит забор воздуха отопителем. Таким образом, в салоне станет немного прохладней.

А тут вы найдете советы, что следует предпринять заранее, если уж предстоит припарковать автомобиль на жаре.

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