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Водитель уходит от погони в густонаселенном районе города

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Автомобильные погони опасны сами по себе, но они становятся еще опаснее в таком густонаселенном районе, как Манхэттен (Нью-Йорк). И особенно, если водитель готов на все, чтобы его не задержала полиция.

Стражи порядка попытались остановить черный Кадиллак, но водитель скрылся, а позже был замечен другим нарядом на соседней улице.

Он попытался уехать, дав задний ход, но в итоге сбил двух офицеров полиции. Затем выехал на тротуар, врезался в открытую террасу ресторана и проехал по тротуару и улице, прежде чем столкнулся с дорожным знаком и гидрантом. Хорошо еще, что посетителей на террасе в тот час не было.

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В конце концов Cadillac остановился, столкнувшись с другим автомобилем. Очевидцы видели, как водитель выскочил из машины и убежал.

В результате инцидента была на время парализована жизнь Манхэттена, травмированы двое полицейских, повреждены несколько транспортных средств и заведений, в том числе открытая обеденная зона.

Подозреваемый был опознан полицией Нью-Йорка и сейчас его разыскивают.

Источник: CBS New York/YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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