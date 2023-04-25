Мантуров поделился подробностями сделки по продаже завода Volkswagen

Активы немецкого концерна в России перейдут к холдингу «Авилон».

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что основные параметры сделки по продаже российского завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» утверждены, ее реализация завершается.

[Правительственная] комиссия уже прошла. Соответственно, утверждены параметры и завершается реализация сделки между «Авилоном» и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которым «Авилон» будет организовывать производство», – отметил Мантуров.

Таким образом, завершению сделки не помешают иски ГАЗа, которые он подал в Арбитражный суд Нижегородской области к своему бывшему партнеру. Арестовывать российские активы VW в обеспечении исков суд отказался.

Что же касается дальнейшей судьбы завода в Калуге, то рассматривается несколько вариантов, одним из которых может стать привлечение для возобновления производства китайского партнера, в частности, Chery.

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Источник: ТАСС

Фото: Volkswagen