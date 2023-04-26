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Русал построит в Узбекистане завод по производству автодисков

Ожидается, что продукция предприятия будет востребована как в самой республике, так и за ее пределами.

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Русал обсуждает с властями Узбекистана строительство на территории республики завода по производству алюминиевых цельных дисков для автомобильной отрасли. Об этом заявил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Васильев на проходящей в Ташкенте выставке «Иннопром. Центральная Азия».

В Узбекистане есть несколько крупных автопроизводителей, которые заинтересованы в продукции нового завода. Будут востребованы алюминиевые диски и за пределами республики.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Уже сформированы рабочие группы, которые прорабатывают вопросы строительства завода.

На первом этапе мощностей предприятия хватит для выпуска 1,5 млн автомобильных дисков в год.

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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