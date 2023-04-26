Русал построит в Узбекистане завод по производству автодисков
Русал обсуждает с властями Узбекистана строительство на территории республики завода по производству алюминиевых цельных дисков для автомобильной отрасли. Об этом заявил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Васильев на проходящей в Ташкенте выставке «Иннопром. Центральная Азия».
В Узбекистане есть несколько крупных автопроизводителей, которые заинтересованы в продукции нового завода. Будут востребованы алюминиевые диски и за пределами республики.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Уже сформированы рабочие группы, которые прорабатывают вопросы строительства завода.
На первом этапе мощностей предприятия хватит для выпуска 1,5 млн автомобильных дисков в год.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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