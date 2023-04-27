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Новые модели «Москвич»: первые подробности

На заводе готовят собственную платформу. Работу ведет инженерный коллектив предприятия.

За РулемНа «Москвиче» начали подготовку к мелкоузловой сборке

О техническом задании на новые модели автомобилей Москвич узнал Telegram-канал «Русский автомобиль».

Работу ведут инженеры Renault, которые перешли на Москвич. Коллектив состоит из 20 человек, включая двух дизайнеров.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Разрабатывают две модели. Первая – электрический кроссовер длиной 4400 мм, высотой 1660 мм, шириной 1850 мм. 5-дверный кроссовер будет иметь покатую крышу сзади, тонкие L-образные фары, утопленные ручки дверей и двухэтажную решетку радиатора.

Второй моделью станет одноместный коммерческий квадрицикл (L7). Его габариты: длина – 3660 мм, высота – 1620 мм, ширина – 1700 мм.

Предполагается, что к 1 июля 2023 года появятся макеты на колесах, но без интерьера.

По слухам, заказ на макеты уже получил инжиниринговый центр Кинетика Владимира Пирожкова, который работает при МИСиСе.

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Источник: «Русский автомобиль»/Telegram

Фото: Москвич

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За РулемАлексеева Елена
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