Новые модели «Москвич»: первые подробности
О техническом задании на новые модели автомобилей Москвич узнал Telegram-канал «Русский автомобиль».
Работу ведут инженеры Renault, которые перешли на Москвич. Коллектив состоит из 20 человек, включая двух дизайнеров.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Разрабатывают две модели. Первая – электрический кроссовер длиной 4400 мм, высотой 1660 мм, шириной 1850 мм. 5-дверный кроссовер будет иметь покатую крышу сзади, тонкие L-образные фары, утопленные ручки дверей и двухэтажную решетку радиатора.
Второй моделью станет одноместный коммерческий квадрицикл (L7). Его габариты: длина – 3660 мм, высота – 1620 мм, ширина – 1700 мм.
Предполагается, что к 1 июля 2023 года появятся макеты на колесах, но без интерьера.
По слухам, заказ на макеты уже получил инжиниринговый центр Кинетика Владимира Пирожкова, который работает при МИСиСе.
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Источник: «Русский автомобиль»/Telegram
Фото: Москвич
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