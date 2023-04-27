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Вычисляем проблемный мотор по внешнему виду: 3 простых пункта

Некоторые из признаков убитого двигателя буквально перед вами – стоит только внимательно посмотреть под капот.

За РулемКак «вычислить» убитый двигатель – 5 советов эксперта

При покупке автомобиля можно избавить себя от множества неприятностей, если внимательно отнестись к состоянию мотора. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал об основах диагностики неисправностей двигателя.

Признаков убитого двигателя существует масса, и некоторые из них буквально перед вами – стоит только открыть капот и окинуть агрегат внимательным взглядом.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • Вымытый до блеска мотор часто скрывает следы течей. Иногда подтеки замывают только на передней части двигателя. Поэтому вооружитесь зеркалом и фонариком – и осмотрите заднюю.
  • Течи в районе головки блока цилиндров чаще всего вызваны увеличенным давлением в картере.
  • Осмотрите элементы системы охлаждения двигателя – нет ли утечек. На непрогретом моторе загляните в расширительный бачок. Попадание туда моторного масла – плохой признак.

Лучше всего, если мотор покрыт небольшим слоем сухой пыли, как на фото. Значит, нигде нет утечек масла или антифриза. Ведь на потеки налипает пыль и образует заметные следы.

А как еще можно определить, что с двигателем не все в порядке? Читаем краткий курс диагностики двигателя!

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