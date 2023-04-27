Женщина за рулем не права? Давайте разбираться (видео)

Разбираться тут, в общем-то, не в чем, но автомобилисты, уверенные в виновности женщин за рулем, попадаются слишком часто.

25 апреля на Байкальском кольце в Иркутске произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного микроавтобуса. Аварию зафиксировал видеорегистратор легкового автомобиля, за рулем которого находилась женщина.

Именно ее обвинил в случившемся водитель маршрутки. Но дело в том, что легковой автомобиль женщины двигался в крайней правой полосе, а мужчина на микроавтобусе решил повернуть с кольца из средней полосы – почему-то думая, что свернет и легковушка.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

После инцидента мужчина принялся яростно доказывать, что женщина не права. Незнание правил – это один момент, и тут все понятно. Но вот что еще: спорил бы он столь безапелляционно, если бы на месте оппонента был мужчина? Сомнительно. Источник пишет, что переубедить спорщика смог только приехавший аварийный комиссар.

Повторимся, разбираться тут не в чем. Поэтому призыв в заголовке – не про конкретную ситуацию. Он про то, что виновного в каких-либо дорожных коллизиях следует искать объективно, независимо от пола.

«За рулем» можно читать в Viber



Источник: Главная дорога

Фото: Скриншот видео VK