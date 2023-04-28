На трассе дежурит медведь и просит водителей, чтобы его угостили (видео)

На автодороге «Сыктывкар – Ухта» автолюбители засняли на камеру медведя, который вышел на дорогу.

Потянулся к людям вышедшей из спячки зверь не просто так: он стоял на обочине в ожидании вкусностей.

Свою вахту косолапый явно вел со знанием дела: шагал на проезжую часть так, чтобы его было видно, но отходил обратно на обочину при приближении машин.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В комментариях под видео многие узнали этого «сборщика податей». Например, Руслан Минибаев предположил, что несколько лет назад именно этот медведь так же «гастролировал» в Мурманской области в районе Кандалакши.

Но есть свидетели с более детальными и, может быть, более точными сведениями:

«В том году его прикормили, когда он ещё маленький был. Щас опять будет все лето там дежурить», – сообщил Alex Nordman.

«Он всегда там сидит... И выходит в одно и то же время…» – написал Николай Бобрецов и приложил фото с мишкой.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK