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НАМИ поздравил «За рулем» с 95-летием

Мы не просто сотрудничаем, это дружба, проверенная временем, отметили в научном центре.

За РулемКак выбирали автомобиль столетия — и другие истории «За рулем»

Издательский дом «За рулем» в 2023 году отмечает юбилей – 95 лет с даты выхода первого номера журнала в апреле 1928 года.

С самого начала «За рулем» связан сотрудничеством с НАМИ: Евгений Чудаков (один из основателей НАМИ) и Юрий Долматовский (конструктор, журналист, художник) на протяжении многих лет писали для сообщества российских автомобилистов, определяя качество и уровень материалов издания.

Современный «За рулем» следует традициям, заложенным ведущими авторами издания, и продолжает сотрудничество с НАМИ и сегодня.

Поздравление Генерального директора ФГУП «НАМИ» Назарова Федора Леонидовича:

Сегодня издательский дом «За рулем» – популярный и цитируемый медиаресурс России. В него входит журнал, сайт, соцсети и видеохостинги.

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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