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Завод «Москвич» поздравил «За рулем» с 95-летием

«Вы помогали рынку становиться лучше, а автомобилям — качественнее и безопаснее». Такие теплые слова мы услышали в свой адрес.

За РулемКак выбирали автомобиль столетия — и другие истории «За рулем»

Издательский дом «За рулем» в 2023 году отмечает юбилей — 95 лет с даты выхода первого номера журнала «За рулем» в апреле 1928 года.

Поздравление генерального директора автозавода «Москвич» Дмитрия Пронина:

«К вашему экспертному мнению прислушиваются миллионы автолюбителей по всей России. Больше интересных автомобильных премьер и только хороших новостей», — пожелал нам глава автопредприятия.

А мы, со своей стороны, уверены, что этими премьерами завод нас обеспечит!

Напоминаем, что сегодня «За рулем» присутствует в печатной версии и в цифровом пространстве (сайт, социальные сети) с ежемесячной аудиторией порядка 13 млн читателей. А журнал «За рулем» до сих пор остается самым читаемым автомобильным изданием в России.

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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