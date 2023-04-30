Завод «Москвич» поздравил «За рулем» с 95-летием
Издательский дом «За рулем» в 2023 году отмечает юбилей — 95 лет с даты выхода первого номера журнала «За рулем» в апреле 1928 года.
Поздравление генерального директора автозавода «Москвич» Дмитрия Пронина:
«К вашему экспертному мнению прислушиваются миллионы автолюбителей по всей России. Больше интересных автомобильных премьер и только хороших новостей», — пожелал нам глава автопредприятия.
А мы, со своей стороны, уверены, что этими премьерами завод нас обеспечит!
Напоминаем, что сегодня «За рулем» присутствует в печатной версии и в цифровом пространстве (сайт, социальные сети) с ежемесячной аудиторией порядка 13 млн читателей. А журнал «За рулем» до сих пор остается самым читаемым автомобильным изданием в России.
О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.
- Архив журнала «За рулем» – оцифрованы все выпуски начиная с самого первого!
- Как Маяковский Рено покупал и другие истории «За рулем».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
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