Автомобильные штрафы хотят привязать к МРОТ
Законопроект, предлагающий привязать исчисление суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), планируют рассмотреть в Госдуме.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Один из инициаторов проекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов, отметил, что сейчас водители вполне могут получить штрафы, превышающие МРОТ, и обратил внимание, что система штрафов за нарушения ПДД не учитывает низкий уровень доходов большинства россиян.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен