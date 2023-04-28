Автомобильные штрафы хотят привязать к МРОТ

Депутаты обратили внимание на низкий уровень доходов населения.

Законопроект, предлагающий привязать исчисление суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), планируют рассмотреть в Госдуме.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Один из инициаторов проекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов, отметил, что сейчас водители вполне могут получить штрафы, превышающие МРОТ, и обратил внимание, что система штрафов за нарушения ПДД не учитывает низкий уровень доходов большинства россиян.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com