#
Шанхай 2023ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Автомобильные штрафы хотят привязать к МРОТАвтомобильные штрафы хотят привязать к МРОТ
Депутаты обратили внимание на низкий уровень...
Кроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фотоКроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фото
Эту модель компания намерена продавать на...
Нравится ли людям Lada X-Cross 5? Любопытные ответыНравится ли людям Lada X-Cross 5? Любопытные ответы
Что лучше: новый китайский Москвич или новая...

Автомобильные штрафы хотят привязать к МРОТ

Депутаты обратили внимание на низкий уровень доходов населения.

За РулемКуда поехать на майские? Топ-5 интересных маршрутов

Законопроект, предлагающий привязать исчисление суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), планируют рассмотреть в Госдуме.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Один из инициаторов проекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов, отметил, что сейчас водители вполне могут получить штрафы, превышающие МРОТ, и обратил внимание, что система штрафов за нарушения ПДД не учитывает низкий уровень доходов большинства россиян.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0