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За сообщение о пьяном за рулем можно заработать

Граждан призвали проявить социальную ответственность. И подкрепили этот призыв рублем.

За РулемКуда поехать на майские? Топ-5 интересных маршрутов

В Нижегородской области с 1 мая 2023 года вводится вознаграждение в размере двух тысяч рублей для граждан, которые сообщат о пьяных водителях.

Как отмечается в постановлении правительства Нижегородской области, выплата будет производиться только в тех случаях, когда после звонка неравнодушного гражданина против водителя будет возбуждено административное или уголовное дело.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сообщить о пьяном за рулем бдительные нижегородцы могут как в устной, так и в письменной форме.

В первом квартале 2023 года по таким сигналам в области уже задержано 167 нетрезвых автомобилистов.

Источник: Правительство Нижегородской области

Фото: АГН Москва

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За РулемПономарева Дарина
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