Дилер выставил Duster за 3 миллиона
CarPoint, немецкий дилер Daicia, выставил на продажу тюнингованный кроссовер Duster за 33 990 евро (3 миллиона рублей). Модификация под названием Yellow Edition выполнена на основе комплектации Prestige.
В списке изменений заниженная подвеска, 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, силовой передний бампер, оригинальные решетка радиатора, пороги, выхлопная система и, конечно же, кузов желтого цвета.
Салон, можно сказать, сохранился в первоначальном виде. Здесь спецверсию выдают только накладки на пороги и коврики.
Двигатель дорабатывать не стали: это штатный турбомотор 1,3 литра, выдающий 150 л.с. и 250 Нм. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, привод полный.
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Источник: carscoops
Фото: CarPoint
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Отзывы о Renault Duster (25)
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету