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Дилер выставил Duster за 3 миллиона

Только он немного не такой, каким мы привыкли его видеть.

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CarPoint, немецкий дилер Daicia, выставил на продажу тюнингованный кроссовер Duster за 33 990 евро (3 миллиона рублей). Модификация под названием Yellow Edition выполнена на основе комплектации Prestige.

В списке изменений заниженная подвеска, 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, силовой передний бампер, оригинальные решетка радиатора, пороги, выхлопная система и, конечно же, кузов желтого цвета.

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Салон, можно сказать, сохранился в первоначальном виде. Здесь спецверсию выдают только накладки на пороги и коврики.

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Двигатель дорабатывать не стали: это штатный турбомотор 1,3 литра, выдающий 150 л.с. и 250 Нм. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, привод полный.

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Источник: carscoops

Фото: CarPoint

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Renault Duster (25)

За РулемЮрий
Renault Duster  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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