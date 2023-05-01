Дилер выставил Duster за 3 миллиона

Только он немного не такой, каким мы привыкли его видеть.

CarPoint, немецкий дилер Daicia, выставил на продажу тюнингованный кроссовер Duster за 33 990 евро (3 миллиона рублей). Модификация под названием Yellow Edition выполнена на основе комплектации Prestige.

В списке изменений заниженная подвеска, 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, силовой передний бампер, оригинальные решетка радиатора, пороги, выхлопная система и, конечно же, кузов желтого цвета.

Салон, можно сказать, сохранился в первоначальном виде. Здесь спецверсию выдают только накладки на пороги и коврики.

Двигатель дорабатывать не стали: это штатный турбомотор 1,3 литра, выдающий 150 л.с. и 250 Нм. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, привод полный.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: carscoops

Фото: CarPoint