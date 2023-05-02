#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Перестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницуПерестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницу
Формально такие водители покинули место ДТП, но...
В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в РоссииВ цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России
Заработать не получится, но остаточная...
За превышение скорости стали реже отбирать праваЗа превышение скорости стали реже отбирать права
К такому результату привел запрет на...

Казахстанская компания раскрыла свои планы по заводу Hyundai в России

«Астана Моторс» называют одним из наиболее вероятных покупателей.

За РулемСемейные авто от 1 000 000 рублей: привод — полный, багажник — большой!

У казахстанской компании «Astana Motors» приобретение российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге в планах не стоит. Автопроизводитель намерен сосредоточиться на углублении локализации и развитии собственного производства в Казахстане.

«Астана Моторс» не имеет планов вхождения на завод в РФ. Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска)», – сообщила пресс-служба казахстанского автопроизводителя.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В частности, «Astana Motors» в индустриальной зоне Алма-Аты построит новый завод, на котором будут выпускаться автокомпоненты для Hyundai: сиденья, полиуретановые коврики, подкрылки, брызговики и мультимедийные системы.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motors ждет разрешения от российских властей на продажу завода в Петербурге. Одним из вероятных претендентов называется как раз казахстанская «Astana Motors».

Источник: ТАСС

Фото: Astana Motors

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0