Казахстанская компания раскрыла свои планы по заводу Hyundai в России
У казахстанской компании «Astana Motors» приобретение российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге в планах не стоит. Автопроизводитель намерен сосредоточиться на углублении локализации и развитии собственного производства в Казахстане.
«Астана Моторс» не имеет планов вхождения на завод в РФ. Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска)», – сообщила пресс-служба казахстанского автопроизводителя.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В частности, «Astana Motors» в индустриальной зоне Алма-Аты построит новый завод, на котором будут выпускаться автокомпоненты для Hyundai: сиденья, полиуретановые коврики, подкрылки, брызговики и мультимедийные системы.
Ранее сообщалось, что Hyundai Motors ждет разрешения от российских властей на продажу завода в Петербурге. Одним из вероятных претендентов называется как раз казахстанская «Astana Motors».
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Источник: ТАСС
Фото: Astana Motors
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