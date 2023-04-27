Hyundai Motor ждет разрешения российских властей на продажу завода

Южнокорейский автоконцерн планирует полностью покинуть рынок России.

Hyundai Motor планирует продать свои заводы в России компании из Казахстана. Соответствующая заявка находится на рассмотрении российских властей, пишут корейские СМИ. При этом официального подтверждения этого от Hyundai Motor пока нет. По словам представителя автоконцерна, вопрос о продаже активов в России до сих пор находится в стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что казахстанская компания «Астана Моторс» обсуждает с властями Петербурга покупку российских активов Hyundai Motor. Речь шла о недавно купленном корейцами бывшем заводе General Motors в Шушарах.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Казахстане на автозаводах компании «Астана Моторс» уже собирают легковые и коммерческие автомобили Hyundai. Какие именно автомобили будут выпускать на петербургской площадке в случае ее приобретения, пока неизвестно.

По данным отчетности по РСБУ, чистые убытки завода Hyundai в России в 2022 году составили почти 19 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

Фото: Hyundai